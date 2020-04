Piip ja Tuut avavad uue telekanali

Piip ja Tuut TV sünnib koostöös produtsent Mart Normetiga, kel on pikaaegne kogemus nii Eesti telemaastikul kui ka rahvusvahelistes suurprojektides. “Naer on terviseks! Me oleme otsustanud tuua kodudesse palju rõõmu ja energiat,” räägib Normet. “Loodan, et kõik fännid leiavad täna tee uue teatrikanali juurde!”

Esimest saadet saab vaadata täna kl 18.00 ja see on täiesti tasuta! Piip ja Tuut TV ei näita reklaami, see on nagu rahvatelevisioon, kogu sissetulek uute saadete tootmiseks tuleb vaatajate piletitest. Ühe pere kuupilet maksab ainult ühe teatripileti hinna. Kuupiletiga näeb kõiki uusi saateid nii mitu korda kui soovi on.