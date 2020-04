Flo Kasearu näitusele saab minna videogiidiga

Esimene videotuur valmis Flo Kasearu isikunäitusele „Ohustatud liigid“. Tartu Kunstimuuseum lubab giidituuriga jutustada kvaliteetset ja visuaalselt nauditavat lugu ja mõeldes vaegkuuljatele ja muukeelsetele, on muuseum lisanud subtiitrid nii eesti kui ka inglis keeles.

21. veebruaril avatud Flo Kasearu isikunäitus „Ohustatud liigid“ sai olla avatud vaid paar nädalat. Näitus räägib ettevõtte lõpetamisest ühe Pärnu väikepoe näitel. Näituse kuraator on Marika Vaarik.

Väikeettevõtted, õigemini siis tegelikult mikroettevõtted moodustavad Eesti ettevõtetest umbes 95%. Enamikus neist on vaid mõned töötajad, tihti ka ainult üks: omanik. 28% kõigist ettevõtjatest on naised. Tore. Nendest naistest 72% on üksikettevõtjad. Kui paljud neist mõtlevad igapäevaselt lõpetamisele?