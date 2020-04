Arvo Pärt: Koroonaviirus on meile valuliselt näidanud, et inimkond on üks terviklik organism

Intervjuus, mis on täismahus loetav siia klõpsates, ütleb Pärt, et see tilluke koroonaviirus on meile valuliselt näidanud, et inimkond on üks terviklik organism ning et inimeksistents on võimalik üksnes suhtes teiste elusolenditega.

«Mõistet «suhe» tuleb võtta kui maksiimi, kui võimet armastada. See on aga ülimalt kõrge nõudmine, ehk liigagi kõrge inimese jaoks,» selgitas Pärt vastates küsimusele, et mis on olulisim koroonakriisi õppetund ja mida me neist piirangutest õppima peaksime.

Küsimusele, et millist rolli mängivad Arvo Pärdi arvates kunstid, kui meie identiteeti määravad suhete ja sotsiaalsete sidemete võrgustikud praeguses globaalses kriisis, vastas Pärt nii: «Praegu maailmas toimuv sunnib meid kõiki paljustki loobuma ja oma elu otsekui taandama, see on omamoodi totaalne paast kogu maailma jaoks. Paastu mõistet, tema tagajärgi ja mõju tuntakse kõikides kultuurides. Praegune enesepiiramise olukord puudutab meid kõiki, ka kunstimaailmas, tahame seda või mitte.»

Märtsi lõpus teatas Hispaania BBVA fond, et auhinna Frontiers of Knowledge muusika valdkonna laureaadiks on Arvo Pärt, keda tunnustati uue helikeele loomise eest.

Frontiers of Knowledge auhinda antakse välja kaheksas kategoorias ning sellega tunnustatakse väljapaistvaid saavutusi loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonnas, humanitaarteadustes ning muusikas. Auhinna nimi viitab sellele, et laureaatidel on läinud korda nihutada meie teadmiste piire maailmast.

Arvo Pärt pälvis preemia muusika ja ooperi kategoorias, mille on varasematel aastatel saanud teiste seas heliloojad Steve Reich, Pierre Boulez, John Adams, György Kurtág, Helmut Lachenmann, Sofia Gubaidulina ja Kaija Saariaho.

Auhinna žüriisse kuuluvad rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid, kelle fond nimetab igal aastal koostöös Hispaania teadusuuringute nõukoguga (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)). Muusika ja ooperi kategooria žürii koosseisu moodustasid sel aastal Paul Douglas Hillier (kollektiivi Theatre of Voices kunstiline juht, Taani), Mauro Bucarelli (Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Itaalia), Pedro Halffter (helilooja ja orkestrijuht, Hispaania), Andrew McGregor (BBC Radio 3 saatejuht, Suurbritannia), prof. Robert Sholl (muusikaprofessor, University of West London, Suurbritannia), Víctor García de Gomar (Gran Teatre del Liceu kunstiline juht, Hispaania).

BBVA on Hispaania suurim pank, mille asutatud fond toetab laialdaselt ühiskonnas väärtusi loovaid valdkondi. Auhinda Frontiers of Knowledge antakse välja aastast 2008.