Väärt kraam! ⟩ Taavi Eelmaa kultuurisoovitused

Isegi rohkem kui tasakaalus, sest tühja-tähja ja sekeldamist on vähem. Pole aega ega paika, kus minusugune ei saaks teha oma jalutuskäike – parafraseerin siin mälu järgi Deleuze’i ja Guattarit. Loomulikult pesen ma pärast jalutuskäiku hoolikalt käsi ja kannan ka mõnuga maski. Pealegi olen ju lapsepõlvest saati sümbolismi, düstoopiate ja science fictioni abil just selleks momendiks valmistunud. Ja samuraierootika hindajad ütlevad, et naine on seksikaim alasti, mees aga maski kandes.