Eesti vanim alternatiivsete filmide festival teeb eriolukorra ajal tasuta seansse veebis

«Ma olen seda teinud aastast 2013 ja kogu värk on olnud kogu aeg tasuta,» ütleb Imelike Filmide Festivali juht Harly Kirspuu. «Seega ei ole me raha kaotamas ega midagi – aga inimestel on igav ju tegevuseta kodus istuda,»“ märgib ta. «Seega mõtlesime, et teeme Facebookis watch party’sid kuni eriolukord läbi saab.»

Esimene seanss toimub juba 15. aprillil ja näitamisele tuleb teos nimega «God’s Not Dead 3». Küsimusele, miks just see, vastab Kirspuu: «See on alternatiivsete filmide skeenes legendaarse stuudio Pure Flix toode, ja selliseid asju oleme ammu tahtnud näidata, sest Pure Flix on üks kohutav moodustis, mis teeb filme, mille kõrval Ed Wood ja Tommy Wiseau puhkavad jalga. Nüüd leidsime filmi, mis on isegi vaadatav.»