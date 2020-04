Tellijale

Piirid ja psühhedeelia

Esimesena soovitan vaadata ka kunagi Kino Artises näidatud «Kurbuse Belladonnat». See 1973nda aasta Eichii Yamamoto animafilm on inspireeritud Jules Michelet´ raamatust «Satanism ja nõidus». Tegemist on mõnusa psühhedeeliaga, nii visuaali kui ka helikujunduse poolest.