Tellijale

Loomingu Raamatukogu aastakäik on alanud väga võimsalt. Suurim lugemiselamus sel aastal on olnud rumeenia klassiku Max Blecheri «Valgustatud urg. Sanatooriumipäevik» (LR 4-5/2020, tlk Riina Jesmin). Blecher (1909-1938), kes oma lühikesest elust viibis umbes kolmandiku sanatooriumites, kirjeldab detailirikkalt nii haigeelu, aga ka unenäolikke seisundeid – tema tekst on nägemuslik, sümbolistlik ja haaravalt poeetiline.