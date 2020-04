Vaba Akadeemia loeng ⟩ Mihhail Lotman «Pidu katku ajal»

Loengu keskpunktis on Aleksandr Puškini väike tragöödia «Pidu katku ajal», mille kirjutamise ajal viibis Puškin karantiinis. Mihhail Lotman käsitleb Puškini teost nii kultuuriloolises kui ka biograafilises kontekstis.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.