Estonia näitab veebis Erkki-Sven Tüüri legendaarset «Wallenbergi»

Nüüdisooper räägib tõsielul põhineva loo Rootsi diplomaadist Raoul Wallenbergist, kes päästis 1944. aastal koonduslaagrist 100 000 juuti ning jäi samal aastal tänaseni teadmata asjaoludel Nõukogude Liidus kadunuks. «Wallenberg on inimene, kes on suuteline vankumatult astuma vastu kõigutamatule võimule, totalitarismile, julmusele. Inimene, kellest on saanud üliinimene ebainimlikus ajas.» Nii on ooperi nimitegelast iseloomustanud lavastaja Dmitri Bertman.