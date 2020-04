Fotografiska teeb veebi otseülekandes tuuri Tom of Finlandi näitusest

Soovijad saavad tuuriga liituda YouTube’i lingi kaudu, mida Fotografiska jagab peagi oma sotsiaalmeedia kanalites. Küsimuste küsimine toimub Slido rakenduse abil. Tuur kestab umbes 45 minutit ja on inglise keeles.

Ligipääs näitusetuurile on kõikidele tasuta, kuid soovi korral on võimalik osta näitusepilet Fotografiska Tallinna veebist. See võib olla žest vaatajalt andmaks märku, et ta sai tuurilt väärt elamuse. Samas võib tegemist olla lihtsalt hea tahte avaldusega toetamaks Fotografiskat perioodil, mil fotokunstikeskus tavakujul tegutseda ei saa. Ülekande režissöör on Sander Allikmäe ja tehniline juht on Indrek Viiret.

Pikemalt saab näituse «The Darkroom» kohta lugeda Fotografiska veebist.

Vähesed teavad, et maailmakuulus homoerootiliste joonistuste looja Tom of Finland, sünninimega Touko Laaksonen, kasutas oma tööde aluseks fotosid sõpradest ja partneritest. Fotografiska Tallinn on esimene koht maailmas, kus saab näha kunstniku fotosid, koos nende põhjal tehtud joonistustega. Näitus sündis koostöös Tom of Finlandi sihtasutusega.

Näitusel on väljas ainulaadne valik algupäraseid fotosid, fotokollaaže, visandeid ja joonistusi: näeme kogu ta töökäiku fotodest visandite ja lõpuks valmis joonistusteni, kusjuures kõik on Tomi enda loodud. Kujutiste aardelaegas aitab mõista, kuidas sündisid tema oskuslikud joonistused rõhutatult mehelike musklis tegelastega, kes pakatasid enesekindlusest ja olid riietatud vormirõivastesse, nahka või lateksisse, mis viitasid levinud trendile geikultuuris.

Touko Laaksonen pani oma loominguga kaasaegse ühiskonna väärtused põhjalikult proovile. Geikogukond, kelle seas ta palju rõõmu ja erutust külvas, pidas teda kõige kuumemaks nähtuseks maailmas. Samal ajal olid aga homoseksuaalsed vahekorrad kriminaalkorras karistatavad ja tunnistatud vaimuhäireks. Oma isiku varjamiseks töötaski Laaksonen aastaid mitme varjunime all.

«Meile on juba traditsiooniks saanud korraldada Fotografiskas erinevaid näituste tuure, mida viivad läbi kas meie oma giidid, külalisgiidid või kunstnikud ja kuraatorid ise. Selline formaat on inimeste poolt hästi vastu võetud, sest osalejatel on võimalus rohkem teada saada konkreetse näituse ja autori kohta. Kuivõrd kevadine hooaeg uute näitustega läks ootamatult pausile koroonaviiruse puhangu ja riikliku eriolukorra kehtestamise tõttu, siis toome esmakordselt näitusetuuri digitaalsetesse kanalitesse. See annab inimestele oleks võimalus saada osa meie majas olevast väljapanekust, mis hetkel seisab kinniste uste taga,» selgitab Fotografiska kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents.

«Kuna üsna pea, mai alguses, möödub Tom of Finlandi sünnist 100 aastat, siis soovisime just tema loomingule pühendatud tuuri teha,» lisab Loorents. Ühtlasi on 19. aprill viimane päev, mil oleks saanud näitust Fotografiskas näha.