Rakvere teatri näitlejad hakkavad otse-eetris austajatega kohtuma

Oma plaanidest räägib Peeter Rästas: «Näitlejatelt on tulnud initsiatiiv oma vaatajatega rääkida. Mitte teha nii-öelda «Tähelaeva» – vähemalt see on minu eesmärk, kui ma esimesena eetrisse lähen. Minu puhul ei ole see intervjuusaade, kus mina istun kaamera ees ja inimesed küsivad küsimusi. Võib küsida, aga tahaks inimestega rääkida filosoofilisemalt, vabas vormis. Ma olen imerõõmus, kui keegi tahab minuga arutada 5G üle ja selle mõjust praegusele maailmale, näiteks. Mina teen nii nagu mina teen, võibolla keegi teine näitleja teeb midagi muud. Live'is ei ole mitte ainult näitleja vaid ka inimene!»