Me elame väga imelikul ajal, aga mitte tingimata imelikumal kui tavaliselt. Paanikaks on põhjust alati. Ka rahulikke päevi täidab absurd. Kõik võib alati lõppeda väga äkki või siis kesta talumatult kaua. Põhiline on mitte karta, vähemalt mitte rohkem kui tavaliselt.