Algavad XIII noorte laulu- ja tantsupeo omaloomingu korjetalgud

Noorte laulu- ja tantsupeod on olnud sillaks, mis on juhtinud noored laulu- ja tantsupeo traditsiooni juurde, aidates neil eelkäijaid ja nende loomingut mõista ning tundma õppida. Teisalt on noored toonud lavale kaasa oma värsked ideed ja öelnud välja selle, mis neile korda läheb, mõtestades seeläbi pidevalt traditsiooni oma kaasajas. Talgute korraldajad usuvad, et need talgud toovad meieni palju selliseid mõtteid ja tundeid, mida saabki ainult muusika, tantsu ja luule kaudu väljendada.

XIII noorte laulupeo peadirigent Pärt Uusberg rõhutab, et need omaloomingu korjetalgud ei ole olemuselt kindlasti mitte konkurss vaid pigem avatud platvorm kõigile, et tutvustada kunstilisele toimkonnale oma teoseid. «Võib-olla on meie seas loojaid, kelle kohta me üleliia palju ei tea, aga kellel on annet väljendada end kas kooriteose, laulu, luuletuse või hoopiski tantsu loomise näol,» selgitab Uusberg.