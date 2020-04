Tartu Folgiklubi veebikohtumise külaliseks on Kaisa Kuslapuu

Kaisa Kuslapuu on uudishimulik muusik ja luuletaja, kes otsib oma loomingus head voolamist. Ta lõpetas 2016. aastal Heino Elleri muusikakooli klassikalise oreli eriala ning tegutseb nii pärimusmuusiku kui kirikumuusikuna, töötab kooridega, korraldab Tartu tantsuklubi ning on ansambel Lonitseera loominguliseks mootoriks. Praegu on muidugi kõik pausil. See võimaldab lõnga pisut tagasi kerida, luua uusi harjumusi ja uut muusikat.