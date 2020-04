Marek Sadam annab koos sõpradega vähihaigete toetuseks veebikontserdi

«See on kummardus kõigile, kes ennastunustavalt panustavad enda elu, et teha teistele head. Samuti kõigile, kelle raskused suuremad kui aimatagi võime,» ütleb Marek Sadam. «Olen isegi kunagi vajanud tuge ja siis seda polnud. Seepärast pean erakordselt oluliseks aidata seal, kus saan. Minu südames on Kingitud Elu ja Loomade Varjupaikade MTÜ. Arvan, et niimoodi tuleb käituda, kui elu on sulle kinkinud palju. Tänulik tuleb olla. Teisi tuleb aidata, mitte käsi pikalt ees ringi käia, kui kõht täis ja tuba soe.»