Sel nädalal esilinastuvad uued Eesti filmid internetis

«Värske veri: Parimate kavatsustega» oleks pidanud esilinastuma kinodes 2020 aasta aprillis. Selleks, et pakkuda filmihuvilistele uusi kodumaiseid filme ka valitsevas eriolukorras, otsustasime katsetada teistsugust levimudelit ning tuua sel korral VÄRSKE VERE vaatajateni just läbi voogedastusplatvormide. Olles nii esimene online’is esilinastuv filmikassett Eestis,» selgitab VÄRSKE VERE idee autor ja üks kasseti eestvedajatest, produtsent Marianne Ostrat. Filmikasseti esilinastus toimub Netikinos esmakorselt Zoomi vahendusel ning vestlust filmitegijatega viib läbi auhinnatud režissöör Tanel Toom.

Tänavu ilmavalgust nägeva kogumiku auhinnatuim ja enim rahvusvahelist tähelepanu pälvinud film on Oskar Lehemaa lühiõudukas «Karv», mille peategelane on kiilanemise tõttu komplekside küüsis vaevlev Leo (Sten Karpov), kes võtab kasutusele müstilise juuksekasvuseerumi, mis põhjustab tema kehas groteskseid moondumisi. «Karv» linastus Ameerika olulisimal filmifestivalil Sundance, pälvis auhinnad prominentsetel žanrifilmifestivalidel Fantastic Fest ja Fantasia, samuti HÕFFil ning on praeguseks valitud 30 filmifestivalile.

Kasseti teine enim tunnustust pälvinud film on Kerli Kirch Schneideri võrokeelne must komöödia «Virago», mis on inspireeritud Lõuna-Eesti eluolust, kus kaasaegne karm reaalsus põimub müstilisega. Film räägib loo virāgōdest – naistest, kes omavad nii kangelaslikke kui vaenulikke iseloomujooni. «Virago» naispeategelast kehastab Tiina Tauraite, kes püüab päästa küla tabanud needusest oma abikaasat (Juhan Ulfsak). «Virago» on praeguseks osalenud seitsmel rahvusvahelisel filmifestivalil - nende hulgas A-klassi kuuluval Varssavi Rahvusvahelisel Filmifestivalil.