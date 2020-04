Väärt kraam! ⟩ Ülo Pikkovi kultuurisoovitused

Tellijale

Sarnane efekt eksisteerib ka kultuurimaailmas, ehk teisisõnu selleks, et saada tõelist kultuurielamust, on vaja segavast mürast distantseeruda. Kaasajal tähendab see eelkõige seda, et tuleb eemalduda sotsiaalmeediast, rohkem keskenduda ja süveneda. Iseenesest on see ka nii ju ajalooliselt olnud, näiteks kui kunagi sõitsid meie esivanemad laulupeole, siis nii enne kui ka pärast laulupidu oli neil piisavalt pikk aeg enese vastavasse meeleseisundisse viimiseks ja hiljem ka laulupeoelamuse «seedimiseks». Meie oleme aga samal teekonnal ümbritsetud tohutust info- ja meediamürast, mis on võrreldav mõne esivanema terve elu jooksul kogetava meediamahuga.