Niguliste muuseum kutsub veebituurile

Näitus on erakordne, kuna esmakordselt on vaatajate ees koos Eesti ja Läti keskaja kunsti kõige erilisemad ja vanemad teosed. «Väljapanek on kokkuvõte siinsest keskaja kunstipärandist, mis avaneb vaataja ees läbi kristliku kunsti kõige armastatuma ja enim kujutatud inimese neitsi Maarja loo,» kirjeldab Niguliste muuseumi programmijuht-kuraator Merike Kurisoo.

Näitus «Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna» räägib loo kristliku maailma kõige tuntuma naise elust, esitades seda läbi kesk- ja varauusaegsete kunstiteoste. Vaatajate ees on haruldased 13.–17. sajandist pärinevad altariretaablid, maalid, skulptuurid ja esemed Eesti ja Läti kogudest. Kõik need teosed on ajalooliselt pärit keskaegse Liivimaa (tänase Eesti ja Läti) pühakodadest ja nende lugu on tihedalt seotud siinse ajalooga. Suurt osa neist näevad siinsed muuseumikülastajad esmakordselt, nende kaudu avaneb neitsi Maarja tähendus ja kohalolu siinses kultuurimälus.