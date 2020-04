eˉlektron ootab ideid

eˉlektron soovib, et toimuks katsetamine uue vormiga. Vormiga, mille reeglid ei ole veel paigas. Mida kahesuunalisel striimimisplatvormil teha saab, see tuleb alles avastada. Nagu ka, kuidas seda teha.

eˉlektron on poolenisti virtuaalne, poolenisti füüsiline platvorm, mis liidab etenduskunstide ja teaduse otsingulisi tegevusi. eˉlektroni sisu on kunstnike ja teadlaste koostöö. Kui etendustegevus karantiinireeglite tõttu võimatuks muutus, hakkas eˉlektron välja mõtlema ja arendama veebiplatvormi, mis võimaldaks veebi-etendustes saavutada teatrisarnast efekti – et esineja näeks oma publikut ja et publik näeks üksteist.