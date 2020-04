Väärt kraam! ⟩ Indrek Koffi kultuurisoovitused

See kevad tuli kohe nii teisiti, et ühtegi sellesarnast pole vist minu eluajal olnudki. Iseseisvuse taastasime ju suvel ja kõik muud suuremad vapustused on kas mälus tuhmunud või vahest olnudki väiksema kaaluga. Mõtlemisainet on igatahes olnud kuhjaga, ebaselgust ja ebastabiilsust on kõvasti juurde tulnud, pind kõigub vist meie kõigi jalge all.