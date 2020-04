I Wear* Experiment avaldas uue laulu

Tundsime, et selle loo välja andmiseks on kevad kõige parem aeg,» räägivad bändiliikmed. «Lugu annab lootust ning kõlab rahustavalt ning värskelt. «Unwind» on mõnes mõttes tuleviku meeldetuletus meile endale – et me ei annaks alla ja ei unustaks elada,» lisavad nad.