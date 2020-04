Eesti jazz'i-auhindade võitjad on selgunud

Eesti jazz'i-auhindadega tunnustati juba 14. korda kodumaa silmapaistvaid jazz-muusikuid. Auhindu jagati viies kategoorias. Aasta jazz-muusik 2020 on pianist ja pedagoog Joel Remmel, noor jazz'i-italent 2020 tiitli pälvis laulja ja viiuldaja Marianne Leibur, aasta jazz-ansambel 2020 on ka rahvusvaheliselt populaarsust kogunud koosseis Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand, aasta jazz'i-helilooja 2020 on helilooja ja kontrabassist Mingo Rajandi ning aasta jazz'i-edendaja 2020 on Eesti vanima traditsiooniga jazz-muusikafestival TUJA / Tudengijazz.

«Emotsioonid on väga positiivsed ja toovad naeratuse näole. See võib kõlada küll võltsi tagasihoidlikkusena, aga aasta jazz-muusiku auhinna võitmine tuli mulle suure üllatusena. Sellised hetked panevad peeglisse vaatama ja mõtlema, kuidas olen siia jõudnud? Mind valdab tänutunne kõigi nende inimeste, eelkõige pere ja muusikute ees, kellega olen võinud seda teed jaganud. Ühtlasi paneb see mu õlgadele vastutuse ja annab tõuke jätkata oma teekonda,» kommenteerib pianist ja helilooja Joel Remmel 2020. aasta jazz-muusiku auhinna võitmist.

Aasta jazz-muusik 2020 auhinna pälvis mitmekülgne pianist ja pedagoog Joel Remmel, kes on vedanud 9 aastat omanimelist ansamblit Joel Remmel Trio ning välja andnud neli stuudioalbumit, mis on pälvinud kriitikute ja kuulajate poolehoiu. 1. mail ilmub pianistilt esimene soolomuusikaga vinüülplaat «Live at Taff Club». Aasta jazz-muusiku auhinnaga tunnustatakse Eesti aktiivsemaid ja professionaalsemaid jazz-muusikuid, kes on viimaste aastate jooksul oma loomingulise tegevusega enim silma paistnud. Aasta jazz-muusikule kingiti auhinnaks 3500 eurot koostöös Eesti Autorite Ühingu ja Viru keskusega.

2019. aasta lõpus debüütalbumi välja andnud solist, viiuldaja ning laulukirjutaja Marianne Leibur pärjati oma silmapaistva tegevuse eest auhinnaga Noor Jazzitalent 2020. Praegu õpib Leibur Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia jazz-osakonna magistrantuuris. Noore jazz'i-talendi auhinnaga tunnustatakse noorte muusikute initsiatiivi ja head taset ning julgustatakse nende ettevõtmisi. Auhinna võitjale on pannud välja preemia Telliskivi Loomelinnak, mis saadab talendi Euroopa suurimale jazz'i-festivalile North Sea Jazz.

Eesti vanima traditsiooniga jazz-muusikafestival Tudengijazzi (TUJA) tunnustati 2020. aasta jazz'i-edendaja tiitliga. TUJA eesmärk on toetada noorte muusikute initsiatiivi, loomingulisust, rahvusvahelist koostööd ning selle kaudu Eesti jazz'i arengut. Festival toob kokku noored talendid nii Eestist kui ka teistest Euroopa riikidest sooviga pakkuda üliõpilastele väljundit uue heliloomingu loomiseks, esitamiseks ning rahvusvahelisteks projektideks ning teadmiste arendamist seminariformaatide kaudu.

Teist korda välja antud auhinna eesmärk on tunnustada inimest või organisatsiooni, kes on oma tegevusega andnud olulise panuse jazz-muusika tutvustamisse ja arendamisse Eestis. Jazz'i-edendaja sai auhinnaks kõige nutikama Jura ENA8 Full Metropolitan Black espressomasina festivali peatoetajalt JURA-lt ning vabapääsme Jazzkaare ja Eesti Jazzliidu kontsertidele aasta jooksul.