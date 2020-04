Kadri Voorand annab kontserdi saunalavalt

Aprilli lõpus toimuv kontsert kuulub Rakvere Kultuurikeskuse veebikontsertide sarja "Elu pärast..." ning kontserdile on võimalik soetada vabatahtlik pilet, mille tulu läheb Kadri Voorandi tegemiste toetuseks. Sedapuhku on ülesastumist võimalik jälgida DELFI vahendusel, aga loomulikult ka kultuurikeskuse facebooki lehelt.

Voorandil on aga varuks veel üllatusi. Nii on peale kolmapäevast kontserti oodata juba suuremat ülesastumist rahvusvahelisel areenil, mil üles astub maailmas ringi tuuritanud ning värskelt Aasta Jazzansambliks 2020 kuulutatud Voorandi duo Mihkel Mälgandiga. "Sellest suurest sündmusest on võimalik osa saada ka kõikidel eestlastel, sestap tasub uudistel silma peal hoida ka lähemas tulevikus", sõnab Kadri Voorand.

Voorand on karantiini päevil olnud tegus. Näiteks on muusik lisaks muudele asjatoimetustele üles seadnud profiili keskkonnas nimega Patreon, kus talendile on võimalik patrooniks hakata. "Neil keerulistel aegadel pean eriti oluliseks veeta mõnusalt aega enda mõtetes, fantaasia poolt loodud maailmas, kus kõik on võimalik", seletab Voorand. Osakest sellest maailmast jagab muusik eksklusiivselt just nende samade patroonidega.