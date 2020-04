Eesti Tantsuagentuur tähistab rahvusvahelist tantsupäeva rikkaliku programmiga

“Huvitegevus on oluline pingemaandaja. Praegu, mil igapäev on nii erinev tavapärasest, peab inimestel olema võimalus enesele aega võtta. #etants pakub selleks mõnusat võimalust kodust lahkumata”, võtab ettevõtmise kokku Eesti Tantsuagentuuri kommunikatsioonijuht Maarja Pärn.

Lisaks avas Koolitants eelmise nädala lõpul Youtube´is kanali “Tants on kunst” ning toob vaatajate ette valiku noorte tantsukunsti. Kuni mai lõpuni on igal nädal võimalik vaadata üht Koolitantsu Kompanii varasematest tantsulavastust. Koolitantsu Kompanii on üle-eestiline noorte tantsukompanii, mis toob kokku andekad tantsijad erinevatest tantsukoolidest. Koolitantsule iseloomulikult on Koolitantsu Kompanii tantsulavastused erinevates tantsužanrites.