Ülle Lichtfeldt asub kodust publikuga vestlema

1990. aastast Rakvere Teatris töötanud Lichtfeldt justkui ei vajakski tutvustamist. Ligi saja tehtud rolli järgi, olgu nendeks siis Pipi Pikksukk, Kõrboja Anna või Preili Ratched, tuntakse teda hästi. Kuid kui palju on Üllet nähtud kui mäesuusatajat, innukat hoidistetegijat või seenekorjajat?

Valdur Mikita raamatust «Kukeseene kuulamise kunst» pärinevad sõnad juhatavad seekordse kohtumise sisse nõnda: «Läänemeresoome elutunnet kehastab kõige paremini kukeseen. Kukeseen ei ussita, ta on optimistlik ja särava loomuga igivana seen – järelikult läänemeresoomlane! Pealegi on inimesed ja seened omavahel sugulased. Vähemasti olid – enne seda, kui inimene ära pööras. Evolutsiooniharult, mis leiutas haldjad, võlurid, ööbiku ja kukeseene.»