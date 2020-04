Virtuaalseks tehtud näitus «Balti kett 30» avatakse veebiseminariga

Näitusel on fookuses tavaliste inimeste ja nende Balti ketis osalemise lood, andes sündmusele ja viisile, kuidas seda meenutame, tavapärasest teistsuguse tähendusvarjundi. Võrreldes Telliskivi Loomelinnakus eksponeeritud näitusest on virtuaalnäitusel rohkem kasutatud koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga kogutud mälestusi ja fotosid, mis on läbipõimunud kronoloogiliselt kulgevate sündmustega nii Balti ketile eelnenud kui järgnenud aastatel.