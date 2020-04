Ilmus värske saak eesti novellidest

"Eesti novell 2020" on kolmas raamat uuest saja-aastasest sarjast. Neli koostajat on sel korral välja valinud 17 juttu, üks põnevam kui teine. Erilise vaatluse all on matusekombestik, armastuse noored võrsed ja muidugi suhted inimeste vahel. Lühipalade ehk novellide lugemine on hea võimalus olla kursis uuema eesti kirjandusega. Peaaegu kõik senised lugejad on öelnud, et avastasid enda jaoks uusi autoreid ja uusi stiile. Eesti novelli aastaraamat on nagu kirjanduslik sekser, kus serveeritakse kõike — hapukurgist ja küüslaugust magusate maasikateni.