Fotograafid peavad pildilisi isolatsioonidialooge

Eriolukorra lõpuni (18. maini) kestev projekt on veebileheküljel http://dialoogid.fotomuuseum.ee/ pidevalt uuenev sõnatu kahekõneline peegeldus isolatsioonile. Vaatajal on võimalik tulla ikka ja jälle «Isolatsioonidialoogide» juurde tagasi ja uurida eraldatuses olemise emotsioonide arengut.

Fotomuuseumi projekti algataja ja vedaja Annika Haas selgitab dialoogide põhimõtteid järgmiselt: «Kunstnikud on palutud projektis osalema kutsetega ja loovad oma visuaalsed vestlused paarides. Iga foto on vastus vestluspartneri eelnevale fotole ja nii sünnib dialoog. Vestlusteema ei pea ilmtingimata olema otseselt isolatsioonis olemisest. See on projekti ühenduskoht, mis fotograafid omavahel kokku toob. Talletame seda erilist olukorda tunnetuslikult. Fotograafid võivad oma visuaalses kahekõnes rääkida, millest iganes soovivad, sest nii ehk naa on praegune eluline kontekst mõjutatud karantiinist. Projekti eesmärk ja tulemus on iga fotograafi isiklikus isolatsioonitunnetuses tekkinud maailmapildi edasiandmine vaatajaile, selle kaasajas omapärase füüsilise ja vaimse situatsiooni kajastus ajaloolise faktina, kuid samas kunstilises võtmes.»