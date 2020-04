Muusikamüüjad kutsuvad ostma Eesti muusikat ja muusikute fännitooteid

Eriolukorra tõttu ei ole muusikutel võimalik anda kontserte, mis tähendab, et nad on jäänud ilma oma peamisest sissetulekuallikast. Et neid toetada, algatas muusikaettevõtete esindusorganisatsioon Music Estonia kahenädalase kampaania, kus muusikat müüvad ettevõtted toovad paariks nädalaks esile just kohalikud muusikud ja nende loomingu. Kampaaniaga on juba liitunud Apollo, Rahva Raamat, Lasering, Biit Me Record Store, Terminal, 311.ee, Legendaarne Records, TIKS Rekords, Funk Embassy Records, Seksound, Õunaviks, CD Market, CDonline, Vaiguviiul, Psühhoteek, Lejal Genes, Lejal Globe ja World Clinic – kõigi nende veebipoodidest leiab mitmesuguseid kodumaiseid helikandjaid. Lisaks saab paljude Eesti muusikute loomingut soetada platvormilt Bandcamp.