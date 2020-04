Filmisaade: uus tasuta videoportaal ehk nn Eesti Netflix

ERR on avanud voogedastusplatvormi Jupiter, mis on üks igavesti tänuväärt asi. Saab vaadata-kuulata nende omasaateid ja hanke-sisu. Kui nad veel ERRi väärtusliku aga väga segamini arhiivi suudaksid kasutajasõbralikuks kraamida, oleks see tõeline kullaauk. Pikemalt Jupiterist siin.