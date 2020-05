Tellijale

Alustagem siiski kaugemalt. Sobiv koht on Tehvandi staadion, 8. jaanuar 2005. Murdmaasuusatamise MK-sarja Otepää etapp ehk talvine laulupidu, sest kuidas muud moodi nimetada üritust, kuhu on kokku sõitnud kümned tuhanded eestlased, et saada osa ülevast ühendavast (spordi)emotsioonist. Suusatamine, õige põhjamaine spordiala, oli ju üks Eesti edu sümboleid, suisa ilmasammas.