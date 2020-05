Ilmus Aija Sakova monograafia Ene Mihkelsoni ja Christa Wolfi mäletamise poeetikast

Raamatu eessõnas on Sakova öelnud, et kirjandusteadlasena, kes on imetlenud Walter Benjamini kriitikutööd, on ta püüelnud selle poole, et kuulata ja näha igat kunstiteost selle ainuomases vormis ning on seetõttu vahel ka tõrkunud teooriate rakendamise vastu. Ta tunnistab, et ehkki talle meeldib teoreetiline mõtlemine ja teda paelub filosoofiline lähenemine kirjandusteostele, suhtub ta suurte reservatsioonidega niisugusesse tekstianalüüsi, kus teosed allutatakse teooriale.