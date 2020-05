Vene Teater mängib vabas õhus Kivirähki «Eesti matust»

Andrus Kivirähki näidendit «Eesti matus» on Eesti teatrilaval saatnud lausa erakordne edu. Siin ei ole midagi imestada, räägib ju näidend ühe eesti pere elust, mis on paljuski sarnane tuhandete teiste perede lugudega. Äratundmist leiab siit iga eestlane. Publikumenu on saatnud ka eelmisel hooajal Vene Teatris esietendunud lavastust «Eesti matus» – see on särav, mitmetasandiline ja kohati ootamatus võtmes. Iga vaataja leiab sealt oma elutõe, palju naljakaid äratundmisi ning ootamatuid arenguid, kus teravmeelsed ja sügavad dialoogid panevad tõsiselt järele mõtlema.