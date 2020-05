HUNT esitleb virtuaalkontserdiga kassetti

«Oleme liikunud oma lugudega üsna sisutihedatest arranžeeringutest pigem nüansirikka nappuse suunas. Eks seda trajektoori meie live’il ka kuuleb,» kirjeldab värskeimat loomingut Brigitta Davidjants. Hannaliisa Uusma lisab, et HUNTi kontsert on nagu postkaart, mille avades kõlab muusika: «Kes on HUNTi näinud, need teavad, et meie kontsert on alati üles ehitatud visuaalidele. Pildilise dimensiooni loob sellelgi korral VJ Kristin Pärn.»