Estonia kontserdisaali laval, parteris, rõdudel ja koridorides kõlab Lepo Sumera muusika

Lepo Sumera loomingu kuuest sümfooniast nelja esiettekanded kõlasid ERSO esituses: esimene sümfoonia Vitali Katajevi (1981), teine Peeter Lilje (1984), kolmas Paul Mägi (1988) ja kuues Arvo Volmeri (2000) juhatusel. Neljanda ja viienda sümfoonia esiettekanne toimus vastavalt Badische Staatskapelle ja Eri Klasi esituses Karlsuhes (1994) ning Malmö Sümfooniaorkestri ja Paavo Järvi esituses Malmös (1997), ka neid on esitanud ERSO. Kõik kuus sümfooniat on talletatud ka plaatidele. Sageli on ERSO esituses kõlanud Sumera konservatooriumi ajal loodud ning tema erialaõpetaja Heino Elleri mälestuseks kirjutatud “In memoriam”, “Musica profana”, tšellokontsert ja klaverikontsert.

„Mäng ja kannatus, show ja draama, maskeraad ja piiritu tundesiirus“ – just selliste vastandipaaridega iseloomustatakse Lepo Sumera loomingut Eesti Muusika Infokeskuse kodulehel. Tegemist oli karismaatilise isiksusega, kelle rikkaliku loomingu olulisimaks teljeks oli sümfooniaorkester ning loomingu kandvaimaks osaks kuus sümfooniat. „Orkester annab võimaluse suureks mõtteks, pikaks kaareks, orkestri värvid lubavad maalida muusikaväliseid maailmu ja panna kuulaja unustama, et tegemist on orkestri või üldse kõigest muusikaga,“ on oma isa orkestriarmastuse hiljuti sõnastanud Kadri-Ann Sumera. Ta on kirjutanud ka kammer-, vokaal-, teatri- ja filmimuusikat.