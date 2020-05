VIDEO ⟩ Niguliste imeline kappaltar avanes täna

Kappaltari poolavatud asendis on kahel vasakpoolsel tiival kujutatud stseene Niguliste kiriku kaitsepühaku, püha Nikolause legendidest ning kahel parempoolsel Tallinna kaitsja, püha Viktori lugudest. Kõik stseenid on varustatud alamsaksakeelsete tekstidega. Kappaltari suletud asendis näeme vasakpoolsel välistiival kolme kõige olulisemat neitsist pühakut: neitsi Maarjat, püha Alexandria Katariinat ja püha Barbarat.

Niguliste kiriku peaaltarit kaunistanud suurejooneline kappaltar on seisnud oma kohal juba üle poole aastatuhande, olles omamoodi sidemeks tänase ja eilse vahel. Kappaltar jõudis Tallinnasse 1481. aasta augustis. Siin on see lühikeste vaheaegadega olnud üle 540 aasta, jäädes paigale ka sõdade ja usuvahetuse aegadel.

Vaid 19. ja 20. sajandil on tema asukoht muutunud. Niguliste kogudus tellis 1860. aastatel uue, neogooti-stiilis altariseina koos Kristuse ristisurma kujutava altarimaaliga. Keskaegne kappaltar paigutati Antoniuse kabelisse, kust see 1939. aastal algsele asukohale tagasi toodi. Teise maailmasõja ajal evakueeriti mitu Niguliste kirikus asunud kunstiteost, teiste seas Niguliste kappaltar ja Bernt Notke «Surmatants».

Teose ulatuslikud konserveerimistööd toimusid 1970. aastate teisest poolest kuni 1992. aastani. See jõuti põhiosas restaureerida, kuid pooleli jäi skulptuuride puhastamine. Tehniliste uuringute ja konserveerimistöödega alustati taas aastatel 2013–2016 väldanud projekti «Rode altar lähivaates» raames. Selle tulemused on kõigile avastamiseks veebis: rode.ekm.ee.

Niguliste kappaltari loole ning teosel kujutatud pühakutele on pühendatud Niguliste muuseumi taskuhäälingu Pühakute sari Soundcloudis .

NIGULAPÄEV

Nigulapäevi tähistatakse Niguliste muuseumis kiriku nimipühaku, Nikolause auks. Püha Nikolaus on üks austatumaid pühakuid nii lääne- kui ka idakirikus. Ta oli Myra linna piiskop, kes elas 4. sajandil Väike-Aasias praeguse Türgi alal. Nikolause kaitse all on meresõitjad, kaupmehed, teelised, käsitöölised ja lapsed. Ta oli keskajal kõigis hansalinnades kõrgelt austatud. Ta sündis 270. aastatel, võttis osa 325. aasta Nikaia kirikukogust ning suri aastal 342. Nikolause surnukeha toodi 1087. aastal Myrast Bari linna Lõuna-Itaalias.

Tema sealsest hauakohast voolavat tänaseni imelist tervendavat õli ehk Nikolause mannat. Püha Nikolause tuntuim legend on lugu, kus ta kingib kaasavara kolmele vaesele tütarlapsele. Sellest on alguse saanud jõuluvana traditsioon. Püha Nikolause mälestuspäevi ehk nigulapäevi on kaks – 9. mai, Nikolause säilmete Barisse jõudmise päev, ja 6. detsember, pühaku surmapäev.

Tallinna vanalinnas asuv Niguliste muuseum on üks Eesti Kunstimuuseumi filiaalidest. Siin on väljas Eesti keskaegse kunsti kõige haruldasemad ja rahvusvaheliselt tuntumad teosed nagu Bernt Notke töökojast pärinev maal Surmatants (15. sajandi lõpp) ning hiliskeskaegsed Põhja-Saksa ja Madalmaade altariretaablid.

Niguliste muuseum avab uksed pärast eriolukorra lõppemist ning kutsub teid vaatama püsiekspositsiooni ja näitust «Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna» (avatud kuni 16.08.2020).