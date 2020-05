«Surmatantsule» andsid tuntud näitlejad oma hääle

Niguliste kiriku Antoniuse kabelis asuv maal «Surmatants» on kõige tuntum ja hinnalisem keskaegne kunstiteos Eestis. Tallinna «Surmatantsust» on alles vaid seitsme ja poole meetri pikkune algustükk. Maal võis algselt olla koguni 30-meetrine ning sellel võis olla kujutatud kuni 50 figuuri. Tantsu juhatab kantslist sisse jutlustaja, kellele järgnevad torupilli mängiv Surm ja sarka kandev Surm. Esimeseks tantsijaks on paavst, surelikest jätkavad tantsu keiser, keisrinna, kardinal ja kuningas. Figuuride all on tekstilint, kuhu on maalitud alamsaksakeelne värssdialoog Surma ja kujutatud tegelaste vahel. «Surmatantsu» on Niguliste kirikus esmakordselt mainitud 1603. aastal ning see telliti tõenäoliselt 15. sajandi lõpul Antoniuse kabelisse.