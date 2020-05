Rahvusooper Estonia tähistab Tšaikovski sünniaastapäeva ja alustab virtuaalsete lühikontsertide sarja

Tšaikovski juubelinädal ja lühikontsertide programm on osa Rahvusooper Estonia ettevõtmistest internetis. Eriolukorra pikendamise tõttu oli teater sunnitud käimasoleval, 114. hooajal etenduste andmise katkestama, ent rahvusooperi hooaeg jätkub virtuaalselt. Aprilli algusest kannab Estonia laupäeva õhtuti oma Facebooki lehel üle lavastuste salvestusi, Eesti Rahvusballett on alustanud virgutavate balletihommikute videosarja, kingitusena õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele on Estonia oma kodulehel käima lükanud online-muusikatunnid. Kõik kevadhooaja ära jäänud etendustele pileti ostnud külastajad saavad endale sobival ajal teatrisse tulla siis, kui nakkusohtlik olukord on taandunud.