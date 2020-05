Lahkunud on kunstnik Mare Vint

Mare Vint on olnud Eesti Kunstnike Liidu liige aastast 1973 ja Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige aastast 1992. Aastal 2015 sai ta Valgetähe IV klassi ordeni. Mare Vint on olnud abikaasaks ja kaasamõtlejaks sellistele eesti kunstnikele nagu Tõnis Vint ja Andres Tolts, kuid tugeva loomingulise isiksusena on ta alati säilitanud oma kunsti individuaalsuse. Pärast Andres Toltsi lahkumist on ta olnud oma abikaasa kunstnikupärandi väärikas hoidja. Mare Vindi teosed on esindatud Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Riikliku Tretjakovi galerii, Ludwig Museumi (Köln), Library of Congress Collection (Washington), The New Orleans Museum of Art jt kogudes.