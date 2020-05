Fotografiska avab uuesti uksed, näituste ekspositsiooniaega pikendatakse

Hetkel on üleval nelja rahvusvahelise kunstniku looming – Bryan Adamsi «Päevavalgel», Tom of Finlandi «The Darkroom», Lina Iris Viktori «Tume testament» ja Sebastião Salgado «Kuld» –, mis tähistasid fotokunstikeskuse kevadise hooaja algust. Soovi korral saavad huvilised oma külastuse Fotografiskasse ette broneerida, mis annab võimaluse kõikidel külalistel majas turvaliselt liikuda. Loomulikult on võimalik tulla otse majja, sest näitustele pääseb ka ilma eelbroneeringuta.