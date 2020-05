Eesti filmid koroona ajal edukad

Aprilli viimasel nädalal esilinastunud kogumik on lühifilmide kasseti kohta kogunud muljetavaldava vaatajanumbri ning seda just erinevatel voogedastus- ja veebiplatvormidel. Vaatajate arvult on «VÄRSKE VERI: Parimate kavatsustega» rohkem kui kahekordselt edestanud 2018. aastal kinodes linastunud filmikassetti «VÄRSKE VERI: Oma ja võõras», mis annab tunnistust, et ehk on just sel kujul lühifilmide publikuni toomine ennast õigustanud.

Kasseti peaprodutsent Marianne Ostrat kommenteerib: «Üks asi on 1138 individuaalset sisselogimist, teine see, et sellise levimudeliga saavad praegustes oludes ühe nö. piletiga vaadata filme kõik koos elavad inimesed. Lisaks saab filme vaadata 48 tunni jooksul mitu korda. Näiteks ainuüksi Netikino.ee lehel on filmikasseti erinevaid filme käivitatud kokku 1521 korda. Kui seni vastas vaatajate arv kinopiletite müügile, siis uus levimudel annab filmitegijaile filmide vaatamiste kohta senisest täiesti erinevaid andmeid, mida alles õpime tõlgendama. Kindlasti võime rõõmsalt tunnistada, et vaatajate hulk on võrreldes VÄRSKE VERE eelmise kassetiga teinud mitmekordse hüppe ning publik ja kodumaised lühifilmid astunud suure sammu üksteisele lähemale.»

«VÄRSKE VERI: Parimate kavatsustega» oleks pidanud esilinastuma kinodes aprilli lõpul, kuid seoses COVID-19 levikuga ja kinode sulgemisega Eestis, jäi see ära. Selleks, et pakkuda filmihuvilistele uusi kodumaiseid filme ka eriolukorras, kasutati sel korral teistsugust levimudelit ning toodi VÄRSKE VERI vaatajateni just läbi voogedastusplatvormide. «Olles nii esimene online’is esilinastuv filmiprojekt Eestis,» lisab Marianne Ostrat.