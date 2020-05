Kondase Keskuses jätkub jäätmenäitus

Seitseteist rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikku üheksast riigist on loonud teosed, mis vaatavad jäätmeid uue pilguga, kui võimalusi ja ressurssi, mida ei saa kergekäeliselt minema visata. Näituse eesmärgiks on juhtida tähelepanu asjaolule, et prügi ei kao Maalt kuhugi, selle asemel näeme prügihulga ülikiiret juurdekasvu. Olukorra kontrolli alla saamiseks peame jõudma arusaamisele, et prügi ei ole midagi, mille saame silma alt ära sokutada, prügi on inimkultuuri osa. (Prügi)kultuur on süsteemne, hõlmates erinevaid tasandeid: üksikisikut, organisatsioone, tootjaid, valitsust, riiki.