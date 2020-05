Herald avaldas uue pala nimega «Hüsteerium»

«Ma mäletan, et ma jalutasin kodust prooviruumi poole. Mul on väga paljud lood pähe tulnud sel 10-minutilisel jalutuskäigul kodust proovikasse,» meenutab Varkel ja täpsustab: «Mõtlesin umbes midagi sellist, et uuele albumile oleks vaja korralikku hitti nagu «Masina» albumil oli Egerti kirjutatud nimilugu. Midagi sellist hästi astuvat, rasket, aga meloodilist. Mitte liiga kiiret, mitte liiga uimast. Riff hakkas peas vaikselt kerima…»

Kui bändikaaslased olid kitarrikäigu heaks kiitnud, sai lugu ka sõnad. «Need kargasid pähe justkui iseenesest. Mõnikord lihtsalt on sedasi – aju genereerib ja sulg muudkui krõbiseb paberil,» lausub Varkel.

Tundliku ühiskondliku närviga muusik tunnistab, et õigupoolest käivitas teda just selliseid laulusõnu kirjutama hoopis mullu keemistemperatuurini jõudnud arutelu kliimateemadel: «Mulle tundus, et kui see massihüsteeria energia autode paakidesse ning elektrijaamade ahjudesse suunata, siis võiks päevapealt lõpetada nafta pumpamise ja meil siin Eestis põlevkivi kaevandamise.»

Täna ilmunud singlit varem kuulata saanud Metsatöllu trummar ja Heraldi kontserthelirežissöör Tõnis Noevere arvates iseloomustab «Hüsteerium» ideaalselt praegusel ajal toimuvat. Laulu kui terviku kohta lausub ta tunnustavalt: «Tunnen palas ära Heraldile läbivalt iseloomulikud kokkupuutepunktid Saksa power-metaliga – esimeses salmis mängivad ainult trumm ja bass, kitarririfid kõlavad suurelt, soolod on tasemel ning loo sõnumgi väga selge.»

Varkel tunnistab, et koroonaviirus ja eriolukord lõid sassi ka Heraldi plaanid. Album «Kurat» pidanuks ilmuma ülehomme 15. mail. «Meil jäi salvestamine pisut pooleli, kuna me ei saa olla koos stuudios eriolukorra reeglite ning terviseriskide tõttu – näiteks osa bändiliikmete pereliikmeid on riskigrupis,» lausub ta ja loodab, et peale eriolukorra lõppu õnnestub salvestada viimased vokaalid ja soolod.