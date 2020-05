Sõltumatu Tantsu Lava liikumise töötuba toimub vabas õhus

Joanna Kalm: «Töötoas kõrvutame keha ja liikumise orgaanilisuse liikumise võimaliku tehislikkuse ja masinlikkusega. Katsetame liikumisuurimuslikult erinevaid tänavatantsule omaseid tehnikaid nagu isoleerimine, waving, popping, ticking, slow ja quick motion ning toome need dialoogi isikliku liikumiskeelega. Proovime üheskoos leida vastuse küsimustele, missugune on tehislik liikumine ning mis juhtub meie olemusega, kui masinlik mõtlemine kehasse siseneb?»

Töötuba loob ohutu ja toetava keskkonna, kus üheskoos taaskohtuda oma keha ja liikumise baasolemusega ning loominguliselt katsetada selle võimalikke tehisversioone. Oodatud on kõik, kellel on huvi oma liikumise ja tantsu olemuse vastu.

Joanna Kalm on tantsukunstnik ja uurija ning tantsuga tegelenud viimased 14 aastat oma elust. Ta on lõpetanud TLÜ Koreograafia BA-õppe, Londoni Kaasaegse Tantsu Kooli diplomiprogrammi ning on hetkel TLÜ Antropoloogia MA-õppes, mille raames uurib ta tajupõhist tantsu-ja loomepraktikat. Oma liikumispraktikas asub ta hetkel kaasaegse ja tänavatantsu piirimail. Lisaks on ta TantsuRUUMi kaaskuraator. Joanna on ka STLi uurimisresident 2019/2020 hooajal.