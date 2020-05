ELLIP korraldab täna veebis oma debüütalbumi ühiskuulamispeo

Liitu ühiskuulamispeoga siin: https://www.facebook.com/events/565802930994934/

Oma debüütalbumit ELLIP ühte konkreetsesse kategooriasse ei paiguta: «Minu muusika on kompott kõigest, mis mind lugude kirjutamise ajal inspireeris. Albumil on trummi ja bassi, jazz'i mõjutusi, hiphop'i mõjutusi – ühiseks nimetajaks on ilmselt elektrooniline muusika. Ja teine ühine nimetaja on keskkond, kus see valmis – põldude ja looduse vahel, mõjutamata interneti segavatest ajaraiskamise ahvatlustest. See album on sündinud emotsioonist, õpetlikust armastusest, mälestustest ja eluõpetustest.»

«Muusika pakub mulle kõige rohkem rõõmu ja kõige rohkem valu, paneb mind katsetama iseenda piire ja tõusma kohtadesse, kuhu ma ei arvanud, et eales ulatun. Muusika ja muusiku mõiste on nii laiad, et see annab kreatiivsusele nii palju väljundeid,” räägib ELLIP oma suhtest muusikaga.