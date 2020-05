Filmimuuseum avab uue näituse virtuaalselt

Cosplay on kahe inglisekeelse sõna lühend: costume (kostüüm) ja play (näitemäng). Kehastutakse oma lemmiktegelasteks filmidest, TV-sarjadest, arvutimängudest, koomiksitest, animest, mangast. Kostüümimänguri ehk cosplayer’i kohta võib öelda «mees nagu orkester». Ta on samaaegselt õmbleja, ehitaja, keevitaja, juuksur, grimmitegija ja palju muud. Kui kostüümiga minnakse võistlema, siis muutub cosplayer ka muusikategijaks, lavakunstnikuks ja näitlejaks.

Käesoleval näitusel on esindatud erineva taustaga Eesti cosplayer’id, kes on selle hobiga juba mitu aastat tegelenud. Nad on esinenud AniMatsuril Tartus, JAFFil, MängudeÖÖ-l ja HyperTownil Tallinnas. Mõned neist on Eestit esindanud EuroCosplay võistlusel. Näitusest võtavad osa Anne Männik alias Annyu, Elisa Kipper alias SaareTiiger, Galina Zaitseva alias Vega, Jana Motovilova alias n1cemonday, Julia Dolženkova alias Effimiya, Kadri Umbleja alias Iardacil, Kai Ilves alias Kaichyuu, Katrin Pent alias Kayt Black, Lilia Tünts alias Gen, Stefani Altma alias Shep.