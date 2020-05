Festivali Augustibluus sel suvel ei toimu

Siiani ei ole selge ka välisartistide Eestisse toomise võimalus või selle puudumine. Lähimaade suurimad bluusisündmused nagu Pistoblues Soomes ja Notodden Norras on samuti festivalid järgmiseks aastaks edasi lükanud ning see võib tähendada, et Põhja- ja Baltimaadesse sel suvel bluusimaailma tippe ei saabu.

Augustibluusi korraldaja Indrek Ditmanni sõnul on väga kahju, et alates 1994. aastast järjepidevalt toimunud festivalitraditsioon katkeb, kuid leiab, et antud juhul on selline otsus ainuõige: «Festivali süda on Haapsalau Piiskopilinnuses ning me ei saa jätta osasid külastajaid väravate taha ja öelda, et Teie saate sel korral festivali nautida ainult raudtejaamas või kultuurikeskuses. Jätkame tööd, et järgmisel aastal toimuv festival oleks parem, kui kunagi varem.»