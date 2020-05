Filmisaade on autokinos ja uurib, kuidas see töötab

Selleks on väga mõjuv põhjus: Tallinna lauluväljakul alustas tööd Apollo autokino ja käsin vaatamas, kuidas see toimub ning mida seal näidatakse. Lähemalt räägib sellest Anett Kutti Apollo kinost.

Ehkki tundub, et praegu on autokino pidamiseks kõige ebasobivam aeg, sest käes on kuud, kus Eestis pimedaks samahästi kui ei lähegi. Lauluväljakul on sellest üle saadud niimoodi, et ekraan on paigutatud laulukaare varju ja see on pealegi aktiivne LED ekraan. See tähendab, et ekraanile pilti mitte ei projekteerita, vaid see kiirgab ise. Nii et tehniliselt võiks seda nimetada ka «autoteleviisoriks».

Mõnes mõttes on see muidugi hea, vaataks nagu väga suurt telekat. Teiselt poolt, nende suurte ekraanide värviedastus on teataval määral piiratud, nii et päris loomulik see pilt ei ole. Heli tuleb kuulata oma autoraadiost see sobivale FM sagedusele häälestades. No ja siin sõltub kvaliteet juba konkreetsest auto audiosüsteemist, aga need ei ole ju ehitatud filmiheli edastamiseks.

Niisiis ei saa autokino võrrelda päris kinoga, pigem on see huvitav atraktsioon. Minu puhul saan suurema filmielamuse oma kodus oma teleka ja kõlaritega. Aga see ei tähenda, et autokino kordki elus proovima ei peaks.

Apollo autokinos näidati neljapäevasel testiseansli Ken Loachi võrratut filmi «Kahjuks ei olnud teid kohal» Muidu linastuvad lähema nädala jooksul seal näiteks sellised filmid: seksi- ja suhtekomöödia «Asjad, millest me ei räägi», lasteanimatsioon «Bamse ja kõuekell», Ari Asteri «Jaanipäev», hinnatud krimka «Nugade peal» ja veel mitmed teised.

Täpsem kava ja juhised autokinos käitumiseks siin. Minu kogemused ütlevad, et tasuks ikka tund, vähemalt 40 minutit enne seansi algust kohal olla, sest autodega sekeldamine võib aega võtta. Esmaspäevases Postimehes ilmub lauluväljaku kinokogemusest ka pikem reportaaž.

Lisaks lauluväljakule tehakse Tallinnas autokino ka Rocca al Mare kaubanduskeskuse parklas (see jäigi saates mainimata). Huvitav on see, et antud juhul on kinopidamisega tegelema hakanud lausa filmilevitaja BestFilm. Nende kavast lähemalt siin.