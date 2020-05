USKUMATUD SUMMAD ⟩ Eesti kunstnike tööd müüdi erakordsete hindadega

«Õu vana autoga» ei müüdud aga lihtsalt suure summa eest, vaid reede õhtul toimunud oksjonil tõusis see 1979. aastal valminud maal kõigi aegade kalliduselt neljandaks tööks, mis on Eesti kunstiturul omanike vahetanud. Esikohta hoiab Johann Köleri «Tatarlanna Mšatka mõisa aias», mis müüdi Vaal Galerii oksjonil 2008. aastal 172 561 euro eest.

Kõigi aegade kallimad tööd 172 561 eurot. Johann Köler «Tatarlanna Mšatka mõisa aias» (müük 2008)

127 823 eurot. Konrad Mägi «Capri maastik» (müük 2007)

112 000 eurot. Johann Köler «Hiiu saare talupoeg kirvega / Villem Tamme portree» (müük 2014)

100 500 eurot. Olev Subbi «Õu vana autoga» (müük 2020)

Piia Ausman tunnistab, et arvestades turgu prognoosis tema Subbi maali «Õu vana autoga» haamrihinnaks 30 000, sest juba alghindki oli suur. Kusjuures 2019 aasta kevadoksjonil müüdi Olev Subbi töö «Viis kaske» 15 100 euroga.

Olev Subbi «Viis kaske». 2013 (õli, akrüül, masoniit. 60 x 80 cm (raamimata)). FOTO: Repro / Haus Galerii

«100 000 on päris emotsionaalne hind. Aga kui võtta Eesti kunstnikud ja panna nad maailmatasemega kõrvuti, siis ma ei leia, et meie kunst oleks kehvem või vähem väärt. Jääme alla kultuurikontekstis, oleme väiksed ja meid ei tunta,» ütleb Ausman, kes peab Subbi maali krõbedat hinda ka põhjendatuks.

Eriti kui arvestada, et märtsis USAs toimunud oksjonil kujunes Olev Subbi maali «Tütarlaps palkonil» (1975) lõpphinnaks 95 000 dollarit. Kui võtta aluseks aga summa, mida ostja maksis galeriile, siis kunagi Eestist Jaapanisse ja sealt Ameerikasse jõudnud töö hind on 118 000 dollarit (ca 109 700 eurot). Kes summa üles kruttisid, pole teada, aga Ausman ei välista, et mängus olid eestlased.

Olev Subbi maal «Tütarlaps palkonil» (1975). FOTO: Repro

«Hinnad ju nii tekivad, keegi teeb emotsionaalses olukorras pretsedendi, mis omakorda kergitab ülejäänud tööde keskmist hinda. Sellised hinnatõusud aitavad tõsta ka teiste samaväärsete ja sama generatsiooni autorite teoseid. Paraku paneb raha kunsti vaatama ja mõtlema, mis asi seal siis on,» selgitab Ausman.

Kas aasta 2020 tehingutest võib järelda, et Olev Subbi tööd on teinudki suure hüppe? Sellele küsimusele vastates on kunstiajaloolane, oksjoniturgu jälgiv ning Subbist raamatu kirjutanud Eero Epner võrdlemisi kindel. Ta möönab, et Subbi tööd on alati hinnas olnud, aga eelkõige just 70ndate valminud maalid. Sest just siis oli kunstnik oma kõrgvormis, teiseks maalis ta siis võrdlemisi vähe ja müüs eelkõige muuseumitele, mistõttu erakätesse jäi tema loomingut vähe. «Kuidas me ka ei analüüsiks, siis lõppkokkuvõttes inimestele läheb Subbi 70ndate periood korda. Ja kui panna tase ja defitsiit kokku, siis selliseks need hinnad kujunevadki,» leiab Epner ja lisab, et aasta tagasi müüdud töö pärines 2013. aastast ja Subbi 2000ndate aastate tööd ei hakka tõenäoliselt kunagi maksma 100 000 euro ringis.

Fragment. Olev Subbi «Õu vana autoga». FOTO: Repro /Haus Galerii