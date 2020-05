Argo Vals avaldas oma kolmanda stuudioalbumi

Argo ise nendib, et praegusest keerulisevõitu ajast hoolimata peaks meil kõigil olema rohkem aega iseendale ja oma perekonnale ning võimalust keskenduda kõigele sellele meeldivale, millele muidu on raske piisavalt aega leida – raamatute lugemisele ning muusika kuulamisele. Ehk «In Loving Memory Of» 77 minutit muusikat ongi just see, mille kuulamisel oleks hea unustada end aknast paistvaid maastikke silmitsema ning lasta muusikalõimel end lihtsalt kaasa kanda.